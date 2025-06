Debatedores defendem conscientização geral sobre riscos para crianças na internet

Momento MT |Do R7

Participantes de uma audiência na Câmara dos Deputados defenderam o envolvimento de vários atores no enfrentamento dos riscos para crianças e adolescentes no ambiente virtual: governo, família, escola, polícia, Conselho Tutelar, Justiça e as plataformas digitais. A deputada Flávia Morais (PDT-GO), que conduziu o debate na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, disse que está aberta a sugestões para apresentar projetos de lei sobre o assunto, inclusive sobre a verificação de idade para uso de redes sociais.

Para saber mais sobre as propostas e discussões que envolvem a segurança das crianças na internet, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

