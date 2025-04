Debatedores defendem maior participação de famílias nas escolas O Dia Nacional da Família, celebrado nesta quinta-feira (24), foi marcado pela defesa de maior participação efetiva das famílias no... Momento MT|Do R7 24/04/2025 - 17h41 (Atualizado em 24/04/2025 - 17h41 ) twitter

O Dia Nacional da Família, celebrado nesta quinta-feira (24), foi marcado pela defesa de maior participação efetiva das famílias no ambiente escolar e o alerta para a necessidade de se estabelecer mais parcerias entre comunidade, poderes públicos e escolas na promoção da educação integral de crianças e adolescentes. Durante audiência pública na Comissão de Direitos Humanos (CDH), educadores e especialistas apontaram as dificuldades estruturais das famílias, o distanciamento delas com o ambiente escolar e a "síndrome do pensamento acelerado da sociedade moderna" entre os maiores desafios para a educação da nova geração. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre a importância da participação das famílias nas escolas!

