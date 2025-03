Debates sobre inovação, combate à corrupção e transparência encerram Ouvidoria Day no TCE-MT Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT O ciclo de palestras, debates e capacitações que marcou a primeira edição do Ouvidoria Day presencial... Momento MT|Do R7 24/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ciclo de palestras, debates e capacitações que marcou a primeira edição do Ouvidoria Day presencial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) foi encerrado nesta sexta-feira (21). Promovido em tribunais de contas de todo o país para celebrar o Dia do Ouvidor, comemorado oficialmente em 16 de março, o evento reuniu mais 500 ouvidores e controladores internos de órgãos estaduais e municipais no auditório da Escola Superior de Contas, em Cuiabá. Para saber mais sobre os debates e as inovações apresentadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Projeto padroniza diretrizes arquitetônicas para construir prédios públicos

TCE-MT realiza sessão do Plenário Presencial nesta terça-feira

Show Safra Mato Grosso 2025 começa em Lucas do Rio Verde