Débitos com a prefeitura de Várzea Grande podem ser quitados com até 95% de desconto Contribuintes podem aderir ao programa via CAC, no Paço Municipal, pelo site e pelo atendimento via WhatsApp A prefeitura de Várzea... Momento MT|Do R7 28/01/2025 - 12h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Contribuintes podem aderir ao programa via CAC, no Paço Municipal, pelo site e pelo atendimento via WhatsApp A prefeitura de Várzea Grande lançou o Programa de Recuperação Fiscal, o Refis 2025. Agora, os contribuintes com débitos poderão quitar suas dívidas com até 95% de desconto sobre juros e multas.

Saiba mais sobre como regularizar suas pendências e aproveitar os descontos acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Commodities em alta impulsionam valorização recorde das terras agrícolas no Brasil

Sistema FAEP diz que reduzir alíquotas de importação é ataque à produção nacional

Isan Rezende estreia como colunista do Jornal Brasil Rural da Rádio Agro Hoje