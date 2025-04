Deborah Secco abre álbum de cliques com Maria Flor, na Itália: ‘Inesquecível ‘

Deborah Secco e a filha, Maria Flor Secco, turistaram, nesta segunda-feira (21), por Roma, na primeira parte da viagem pela Itália. A atriz, de 45 anos, e a menina, de 9, partem amanhã para outro destino no país e, nos Stories do Instagram, Deborah lamentou a morte do papa Francisco, aos 88 anos, as duas tinham planejado visitar o Vaticano e a Capela Sistina, mas mudaram os planos.

