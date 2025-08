Deborah Secco celebra férias especiais com a filha, Maria Flor: ‘Ésempre especial’ Deborah Secco, de 45 anos, compartilhou registros das férias de julho ao lado da filha, Maria Flor, de 9, fruto do antigo relacionamento...

Deborah Secco, de 45 anos, compartilhou registros das férias de julho ao lado da filha, Maria Flor, de 9, fruto do antigo relacionamento com Hugo Moura. A atriz publicou um resumo dos momentos vividos durante o mês em suas redes sociais nesta quinta-feira (31). “Julho é sempre especial, mas esse… Obrigada meu Deus. Teve muita Maria: em SP, em Noronha, em Fortaleza, teve amor, teve trabalho! Tiveram amigos, família, natureza e muitos momentos inesquecíveis que não couberam no dump. Obrigada por tanto”, escreveu a atriz no Instagram.

