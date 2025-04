Deborah Secco curte domingo de sol em praia com a filha: ‘Domingo de muito amor’ Deborah Secco curtiu o domingo (13), com a filha, Maria Flor, de 9 anos, na Praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro....

Deborah Secco curtiu o domingo (13), com a filha, Maria Flor, de 9 anos, na Praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A atriz, que usou um biquíni marrom, aproveitou o calor para dar um mergulho com a menina, que vestiu um maiô colorido. A pequena é filha da artista com o diretor de cinema Hugo Moura, de quem ela se separou em abril de 2024.

