Deborah Secco e a filha, Maria Flor curtem mar em Noronha: ‘Criando memórias’

Deborah Secco abriu nesta segunda-feira (14), mais um álbum de cliques de sua viagem a Fernando de Noronha, onde está curtindo dias especiais com a filha, Maria Flor. Entre as imagens, a atriz de 45 anos aparece pendura na proa de uma lancha, durante um passeio com a menina de 9 anos. Maria, é fruto da antiga união da atriz com o diretor de cima, Hugo Moura. Os registros incluem Maria Flor pulando do barco no mar e as duas fazendo mergulho na água cristalina da região. “Eu, ela e Noronha. Criando memórias”, escreveu Deborah, que agradeceu ao fotógrafo que fez as imagens, Iaponã, o Neuronha. Confira cliques abaixo: Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e veja todos os detalhes dessa viagem incrível! Leia Mais em Momento MT: MP limita impacto de subsídios ao setor energético na conta de luz

