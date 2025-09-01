Deborah Secco exibe bronzeado e mostra shape trincado: ‘Genética de emagrecer’
Deborah Secco, de 45 anos, aproveitou o sol para renovar o bronzeado no último domingo (31). Nos Stories do Instagram, a atriz surgiu...
Deborah Secco, de 45 anos, aproveitou o sol para renovar o bronzeado no último domingo (31). Nos Stories do Instagram, a atriz surgiu tomando sol de biquíni fio-dental marrom, destacando o shape definido. Ela também compartilhou um vídeo refletindo sobre a rotina. “Passamos tanto tempo esperando o extraordinário que esquecemos de agradecer o simples, o nosso dia a dia”, disse. Para Deborah, felicidade é ter saúde, paz, estar perto de quem ama, ter um teto, comida e um colo para descansar.
Deborah Secco, de 45 anos, aproveitou o sol para renovar o bronzeado no último domingo (31). Nos Stories do Instagram, a atriz surgiu tomando sol de biquíni fio-dental marrom, destacando o shape definido. Ela também compartilhou um vídeo refletindo sobre a rotina. “Passamos tanto tempo esperando o extraordinário que esquecemos de agradecer o simples, o nosso dia a dia”, disse. Para Deborah, felicidade é ter saúde, paz, estar perto de quem ama, ter um teto, comida e um colo para descansar.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: