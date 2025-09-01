Deborah Secco exibe bronzeado e mostra shape trincado: ‘Genética de emagrecer’ Deborah Secco, de 45 anos, aproveitou o sol para renovar o bronzeado no último domingo (31). Nos Stories do Instagram, a atriz surgiu... Momento MT|Do R7 01/09/2025 - 14h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deborah Secco, de 45 anos, aproveitou o sol para renovar o bronzeado no último domingo (31). Nos Stories do Instagram, a atriz surgiu tomando sol de biquíni fio-dental marrom, destacando o shape definido. Ela também compartilhou um vídeo refletindo sobre a rotina. “Passamos tanto tempo esperando o extraordinário que esquecemos de agradecer o simples, o nosso dia a dia”, disse. Para Deborah, felicidade é ter saúde, paz, estar perto de quem ama, ter um teto, comida e um colo para descansar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil recaptura mulher que havia sido liberada pela Justiça após prisão por tráfico de aproximadamente 300 kg de maconha

Polícia Civil prende irmãs que transportavam malas carregadas de entorpecentes em Cuiabá

PF e forças de segurança realizam operação integrada em Foz do Iguaçu