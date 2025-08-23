Deborah Secco mostra treino em casa e comemora rotina fitness: ‘Orgulho de mim’
Deborah Secco, de 45 anos, celebrou nesta sexta-feira (22), sua dedicação ao universo fitness. Depois do treino diário, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece de top e microshort branco, exibindo a boa forma. Animada, comentou: “Hoje teve, hein. Orgulho de mim mantendo minha rotininha fitness”. Ela também revelou que prefere treinar em casa, sempre online com sua personal trainer. “Não curto academia. Pra mim, tem dado mais que certo”, disse. Antes, Deborah atribuía o corpo à genética e a procedimentos estéticos.
Para saber mais sobre a rotina fitness de Deborah Secco, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
