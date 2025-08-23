Deborah Secco mostra treino em casa e comemora rotina fitness: ‘Orgulho de mim’ Deborah Secco, de 45 anos, celebrou nesta sexta-feira (22), sua dedicação ao universo fitness. Depois do treino diário, a atriz compartilhou... Momento MT|Do R7 23/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 23/08/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Deborah Secco, de 45 anos, celebrou nesta sexta-feira (22), sua dedicação ao universo fitness. Depois do treino diário, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece de top e microshort branco, exibindo a boa forma. Animada, comentou: “Hoje teve, hein. Orgulho de mim mantendo minha rotininha fitness”. Ela também revelou que prefere treinar em casa, sempre online com sua personal trainer. “Não curto academia. Pra mim, tem dado mais que certo”, disse. Antes, Deborah atribuía o corpo à genética e a procedimentos estéticos.

Para saber mais sobre a rotina fitness de Deborah Secco, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Feirão do Salão do Turismo concretiza sonhos e negócios no Brasil

Oficinas em unidades prisionais ofertam trabalho e oportunidades de qualificação a reeducandos em MT

Cães são adotados em feira da Prefeitura de Cuiabá