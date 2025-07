Deborah Secco ostenta shape trincado em passeio de lancha com a filha: ‘Paraiso’

Momento MT |Do R7

Deborah Secco, de 45 anos, aproveitou a manhã desta terça-feira (8), em um passeio de lancha. Nos Stories do Instagram, a atriz e apresentadora compartilhou um vídeo no qual aparece relaxando com um biquíni fio-dental preto, que deixou seu abdômen definido em evidência. Ao fundo, ela colocou a música Dias Felizes, de Felippe Lau.

