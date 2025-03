Décima quarta edição da Corrida d’Água reúne mais de 1400 atletas em Lucas do Rio Verde Na manhã deste domingo (23), aconteceu a 14ª edição da Corrida d’Água, um evento esportivo promovido pela Secretaria Municipal de Esporte... Momento MT|Do R7 23/03/2025 - 10h05 (Atualizado em 23/03/2025 - 10h05 ) twitter

Na manhã deste domingo (23), aconteceu a 14ª edição da Corrida d’Água, um evento esportivo promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Lucas do Rio Verde em parceria com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Com a participação de mais de 1400 atletas, a corrida teve percursos de 5 km e 10 km, atraindo corredores de diversas regiões de Mato Grosso, além de participantes de outros estados.

Para mais detalhes sobre este emocionante evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

