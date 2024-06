Decisão judicial em MG permite retomada do livro “O Menino Marrom” nas escolas O juiz Espagner Wallyssen, da 1ª Vara Cível de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, derrubou a suspensão do uso do livro “O Menino...

Momento MT|Do R7 28/06/2024 - 15h04 (Atualizado em 28/06/2024 - 15h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share