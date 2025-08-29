Declaração conjunta para o seguimento da implementação do processo de revisão e atualização dos acordos comerciais e de investimento Os Governos do Brasil e do México comprometem-se a iniciar um processo de revisão e atualização do Acordo de Complementação Econômica...

Os Governos do Brasil e do México comprometem-se a iniciar um processo de revisão e atualização do Acordo de Complementação Econômica nº 53, do Acordo de Complementação Econômica nº 55 e do Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, em conformidade com o cronograma de trabalho anexo (Anexo A).

