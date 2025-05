Decreto amplia embargos e expõe produtor a sanções automáticas, alerta Isan Rezende O Decreto nº 12.189/2024, publicado em setembro do ano passado, tem provocado uma onda de embargos em propriedades rurais, especialmente... Momento MT|Do R7 18/05/2025 - 10h23 (Atualizado em 18/05/2025 - 10h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

O Decreto nº 12.189/2024, publicado em setembro do ano passado, tem provocado uma onda de embargos em propriedades rurais, especialmente na região da Amazônia Legal. A norma alterou o Decreto nº 6.514/2008, ampliando as sanções administrativas para infrações ambientais, com foco no combate a incêndios florestais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro dos detalhes que podem impactar o agronegócio!

Leia Mais em Momento MT:

Açúcar: volume programado para embarque cresce 41% e mostra força do setor

Crise se aprofunda e Brasil já perde seis mercados para a carne de frango

São Paulo vira sobre o Grêmio no Morumbis e quebra jejum no Brasileirão