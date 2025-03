Decreto de Emergência em Saúde é prorrogado em Várzea Grande Desde que foi lançada a ação de combate às arboviroses, cerca de 20 bairros de Várzea Grande foram visitados, contabilizando mais de... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 26/03/2025 - 20h05 ) twitter

Desde que foi lançada a ação de combate às arboviroses, cerca de 20 bairros de Várzea Grande foram visitados, contabilizando mais de 14 mil imóveis vistoriados e cerca de 900 agentes envolvidos. Embora o município de Várzea Grande venha mantendo, desde janeiro deste ano, estratégias de prevenção e combate às arboviroses com ações que vêm sendo realizadas em todas as regiões da cidade – com queda de 60% no número de atendimentos – os registros de casos de dengue, zika e chikungunya ainda são considerados alto em todo o estado de Mato Grosso. Em razão disso a prefeita Flávia Moretti (PL), prorrogou por mais 90 dias o decreto n.º 31/2025, que visa a manutenção da Situação de Emergência em Saúde Pública no município conforme orientação técnica do Ministério da Saúde.

