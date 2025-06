Decreto formaliza adesão do Brasil a tratado internacional sobre patente de microrganismos O Decreto Legislativo 174/25, que formaliza a adesão do Brasil ao Tratado de Budapeste, foi publicado nesta terça-feira (24) no Diário...

Momento MT|Do R7 25/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share