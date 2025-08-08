Dedetização Complexo da Miguel Sutil A Polícia Civil comunica que as delegacias do Complexo da Miguel Sutil (Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa –...

A Polícia Civil comunica que as delegacias do Complexo da Miguel Sutil (Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa – DHPP, Delegacia Regional de Cuiabá, Central de Ocorrências, 1ª e 2ª Delegacia de Polícia de Cuiabá) passarão por dedetização nesta sexta-feira (08.8), das 15h às 18h. Devido a isso, o atendimento ao público nas unidades do prédio será suspenso a partir das 15 horas, incluindo o registro de ocorrências no plantão.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: