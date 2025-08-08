Dedetização Complexo da Miguel Sutil
A Polícia Civil comunica que as delegacias do Complexo da Miguel Sutil (Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa –...
A Polícia Civil comunica que as delegacias do Complexo da Miguel Sutil (Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa – DHPP, Delegacia Regional de Cuiabá, Central de Ocorrências, 1ª e 2ª Delegacia de Polícia de Cuiabá) passarão por dedetização nesta sexta-feira (08.8), das 15h às 18h. Devido a isso, o atendimento ao público nas unidades do prédio será suspenso a partir das 15 horas, incluindo o registro de ocorrências no plantão. Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A Polícia Civil comunica que as delegacias do Complexo da Miguel Sutil (Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa – DHPP, Delegacia Regional de Cuiabá, Central de Ocorrências, 1ª e 2ª Delegacia de Polícia de Cuiabá) passarão por dedetização nesta sexta-feira (08.8), das 15h às 18h. Devido a isso, o atendimento ao público nas unidades do prédio será suspenso a partir das 15 horas, incluindo o registro de ocorrências no plantão.
Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: