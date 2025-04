Defesa Civil de Cuiabá e Crea-MT vistoriam casas interditadas após desabamentos

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Civil, registrou seis ocorrências de desabamento durante a forte chuva que atingiu a capital na tarde da última terça-feira (8). Segundo o secretário municipal de Defesa Civil, coronel Alessandro Borges, quatro dessas ocorrências envolveram casas com estruturas danificadas — três no bairro Dom Aquino e uma no Centro Histórico. As moradias foram interditadas, e as famílias afetadas foram acolhidas por parentes.

