Defesa Civil de Cuiabá realiza vistoria em casas destelhadas por temporal A Defesa Civil de Cuiabá realizou, nesta terça-feira (04), uma a vistoria a três casas do bairro Cidade Verde, destelhadas por um vendaval...

A Defesa Civil de Cuiabá realizou, nesta terça-feira (04), uma a vistoria a três casas do bairro Cidade Verde, destelhadas por um vendaval ocorrido em 24 de janeiro. A inspeção pretende aprofundar a avaliação dos danos e verificar a possibilidade de assistência às famílias afetadas. “Já havíamos feito uma vistoria preliminar para avaliar os danos causados pela forte chuva com um corredor de vento que atingiu a região. Nesta vistoria, nosso objetivo é aprofundar essa análise e verificar a possibilidade de oferecer assistência, conforme determinação do prefeito”, explicou o diretor da Defesa Civil, Ozeias Souza.

