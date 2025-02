Momento MT |Do R7

Defesa Civil de Cuiabá vistoria casas inundadas na região do Pedra 90 A Defesa Civil de Cuiabá vistoriou, nesta terça-feira (28), a estrutura de quatro casas que ficaram submersas no Loteamento Sampaio...

A Defesa Civil de Cuiabá vistoriou, nesta terça-feira (28), a estrutura de quatro casas que ficaram submersas no Loteamento Sampaio, na região do bairro Pedra 90, em Cuiabá. A área foi afetada pela chuva ocorrida no dia 12 de janeiro, que acumulou 91 mm de água.

