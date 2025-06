Defesa Civil define ações com secretarias para combater queimadas na capital

Momento MT |Do R7

O secretário de Defesa Civil de Cuiabá, coronel Alessandro Borges Ferreira, reuniu nesta semana com representantes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SORP) e da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano para alinhar os próximos passos do projeto “Prefeitura de Cuiabá e Corpo de Bombeiros Juntos por uma Cuiabá sem Queimadas”. Durante a reunião, ficou definido que as ações preventivas serão concentradas nas regiões Sul e Oeste da capital, onde historicamente são registrados altos índices de queimadas.

Para mais detalhes sobre as ações e estratégias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

