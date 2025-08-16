Defesa Civil do Estado promove 3º Encontro de Coordenadores Municipais A Defesa Civil de Mato Grosso promove, entre os dias 1º e 5 de setembro, o 3º Encontro de Coordenadores Municipais de Proteção e Defesa...

A Defesa Civil de Mato Grosso promove, entre os dias 1º e 5 de setembro, o 3º Encontro de Coordenadores Municipais de Proteção e Defesa Civil, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. O objetivo do encontro é capacitar coordenadores e agentes municipais para ações de gestão de risco e gerenciamento de desastres. Entre os temas da capacitação estão: mapeamento de áreas de risco, emissão de alertas e monitoramento, decretação de situação de emergência e estado de calamidade pública, captação de recursos junto à União, ajuda humanitária; abrigos temporários, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e ações preventivas e estratégias de resposta e recuperação.

