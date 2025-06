Defesa Civil mapeia pistas de pouso no Pantanal para apoio no combate aos incêndios A Defesa Civil de Mato Grosso realizou uma visita técnica ao município de Poconé, entre os dias 23 e 26 de junho, com o objetivo de...

Momento MT|Do R7 28/06/2025 - 13h55 (Atualizado em 28/06/2025 - 13h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share