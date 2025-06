Defesa Civil orienta população para cuidados com a saúde após queda de temperatura em MT A Defesa Civil de Mato Grosso orienta a população para os cuidados com a saúde diante da queda de temperatura registrada no Estado...

A Defesa Civil de Mato Grosso orienta a população para os cuidados com a saúde diante da queda de temperatura registrada no Estado nesta segunda-feira (30.6). Um alerta de onda de frio foi emitido, nesta segunda-feira, pelos agentes estaduais, e deve se estender até sexta-feira (4), de acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

