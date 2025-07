Defesa Civil reforça combate às queimadas e ações educativas em Cuiabá

Momento MT |Do R7

Durante participação na Tribuna Livre da Câmara Municipal de Cuiabá, nesta quinta-feira (3), o coronel Alessandro Borges, coordenador da Defesa Civil do município, destacou as ações preventivas que vêm sendo executadas para enfrentar o período de estiagem e combater os incêndios urbanos e florestais. Ele foi convidado pelo vereador Coronel Dias, que também elogiou o trabalho do órgão e sua atuação antecipada.

