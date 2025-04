Defeso da Piracema em Mato Grosso será entre 1º de outubro de 2025 até 31 de janeiro de 2026 O período de defeso da piracema em Mato Grosso, em 2025, continuará entre os dias 1º de outubro de 2025 e 31 de janeiro de 2026. A... Momento MT|Do R7 11/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O período de defeso da piracema em Mato Grosso, em 2025, continuará entre os dias 1º de outubro de 2025 e 31 de janeiro de 2026. A data foi definida durante reunião ordinária do Conselho Estadual de Pesca (Cepesca) realizada nesta quinta-feira (10.4), transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Sema. A resolução será publicada no Diário Oficial na próxima semana.

Saiba mais sobre as regras e a importância da proteção dos peixes consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Sorriso recebe viatura para a Defesa Civil

NOTA DE PESAR

NOTA DE PESAR