Definidos os primeiros campeões do torneio internacional de Beach Tennis em Sinop A primeira etapa do Torneio Internacional de Beach Tennis, sediado em Sinop, aconteceu ontem (20) à noite, na Orla do Aquarela das... Momento MT|Do R7 21/08/2025 - 15h41 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h41 )

A primeira etapa do Torneio Internacional de Beach Tennis, sediado em Sinop, aconteceu ontem (20) à noite, na Orla do Aquarela das Artes com a realização das quartas, semi e finais. O evento que soma pontos na Federação Internacional de Tênis sagrou as atletas Viviane Kobo e Ana Santos como campeãs na categoria feminina. Os atletas Lucas Lima e Pedro Mattos foram campeões na categoria masculina. Representando o estado de Mato Grosso, a atleta Sophia Fiedler foi derrotada na semi-final do torneio. Marcela Balduíno, também matogrossense, foi derrotada nas quartas de final. A grande final foi disputada entre as atletas Viviane Kobo, Ana Santos, Yasmine Aires e Manuela Archeti, com placar de 6/7 (8/6) 6/4 e 11/9. Na categoria masculino, a final foi disputada por Lucas Lima, Pedro Mattos, Miguel Peres e Richard Gomes. O placar foi de 6/4 e 6/2. Os atletas campeões da modalidade BT 50, tanto feminino como masculino, conquistaram premiação de R$ 22 mil e somaram 50 pontos no ranking mundial. Para mais detalhes sobre este emocionante torneio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Militar conduz dois faccionados e apreende armas de fogo em Itanhangá

