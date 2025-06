Delegação da Unemat se destaca no Badminton e conquista 16 medalhas em competição com cinco Estados A delegação da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), composta por nove atletas do Programa de Extensão “Ensino, Vivência...

A delegação da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), composta por nove atletas do Programa de Extensão “Ensino, Vivência e Aprendizagem do Esporte”, conquistou 16 medalhas, sendo quatro de ouro, seis de prata e seis de bronze na sexta edição da Copa Centro-Norte de Badminton. As medalhas foram conquistadas nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15, com destaque para a atleta Anna Rocha, que subiu três vezes ao lugar mais alto do pódio. Anna faturou ouro da categoria Sub13 no individual e nas duplas femininas e mistas. A competição reuniu os melhores atletas da região Centro-Norte, com representantes dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Tocantins.

