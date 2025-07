Delegação de Cuiabá conhece Associação Amor pra Down em Balneário Camboriú Durante visita técnica a Balneário Camboriú, a primeira-dama de Cuiabá, Samantha Iris, acompanhada das secretárias municipais de Saúde... Momento MT|Do R7 23/07/2025 - 21h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 21h58 ) twitter

Durante visita técnica a Balneário Camboriú, a primeira-dama de Cuiabá, Samantha Iris, acompanhada das secretárias municipais de Saúde, Lucia Helena, e de Assistência Social, Hélida Vilela, conheceu de perto a estrutura da Associação Amor pra Down (AAPD), referência no atendimento a pessoas com Síndrome de Down na cidade catarinense. A comitiva também contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil.

