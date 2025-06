Delegação de MT conhece sistema referência mundial em mobilidade A delegação de Mato Grosso conheceu o sistema de mobilidade urbana de Seul, capital da Coreia do Sul, que é considerado um dos melhores... Momento MT|Do R7 16/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 16/06/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A delegação de Mato Grosso conheceu o sistema de mobilidade urbana de Seul, capital da Coreia do Sul, que é considerado um dos melhores do mundo, pela integração entre os modais, monitoramento do trânsito e análise de dados, além da pontualidade e eficiência. “Estamos em busca das melhores práticas para oferecer um serviço público de melhor qualidade para a nossa população. Seul é referência mundial nesse setor pela integração e rapidez. Eles encontraram soluções eficientes, em um curto espaço de tempo, para problemas que nós temos no Brasil. Conhecer essa realidade é fundamental para aprimorar os nossos sistemas”, destacou o governador Mauro Mendes. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre mobilidade urbana! Leia Mais em Momento MT: Abilio sanciona projeto Professor Inovador da vereadora Baixinha Giraldelli

Representantes de Sorriso participam de evento híbrido sobre regularização fundiária

Sorriso estreia em casa nesta quarta-feira pela 2ª Divisão do Mato-grossense