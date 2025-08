Delegação do CRECI-MT marca presença no 5º Convensi com foco em qualificação e combate ao exercício ilegal da profissão Com mais de 40 representantes, CRECI Mato Grosso participa de oficinas, palestras e treinamentos que fortalecem o setor imobiliário...

Momento MT|Do R7 02/08/2025 - 10h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 10h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share