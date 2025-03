Delegação sorrisense disputa Campeonato Estadual de Atletismo em Cuiabá

Momento MT |Do R7

O fim de semana, 15 e 16 de março, promete muitas emoções para a delegação sorrisense de atletismo que estará em Cuiabá, participando do Campeonato Estadual de Atletismo. A disputa será realizada no Centro Olímpico de Treinamento (COT) e promete reunir os melhores atletas do Estado, nas categorias Sub-23, sub-18, da modalidade.

