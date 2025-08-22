Delegacia de Alta Floresta cumpre mandado de prisão por homicídio e prende suspeito em flagrante por tráfico A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (22.8), mandado de prisão temporária contra um dos investigados pelo homicídio de Antony...

A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (22.8), mandado de prisão temporária contra um dos investigados pelo homicídio de Antony Donel da Silva, ocorrido em dezembro de 2024, em um bar na Cidade Alta. Anteriormente, um dos envolvidos já havia sido preso e denunciado pelo Ministério Público, aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri.

