Delegacia de Polícia Civil é reinaugurada em Vera com estrutura ampliada e moderna O município de Vera celebrou um importante avanço na área da segurança pública com a reinauguração da sede da Delegacia da Polícia...

O município de Vera celebrou um importante avanço na área da segurança pública com a reinauguração da sede da Delegacia da Polícia Civil. A cerimônia, realizada na terça-feira (13), data de aniversário do município, foi marcada por discursos emocionados, homenagens e contou com a presença de autoridades estaduais, lideranças locais e representantes da comunidade.

