Delegada e ativista destacam importância do combate à violência contra a mulher e da superação em Tribuna Livre
SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A delegada da Polícia Civil, Jannira Laranjeira, e o ativista João Vitor da Silva, idealizador do...
SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá Leia Mais em Momento MT:
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre este importante tema!
SECOM – Câmara Municipal de CuiabáA delegada da Polícia Civil, Jannira Laranjeira, e o ativista João Vitor da Silva, idealizador do projeto social Amarra Cabelo, participaram da Tribuna Livre da Câmara Municipal de Cuiabá, nesta quinta-feira (14), para reforçar a importância do combate à violência contra a mulher e incentivar histórias de superação, a convite da presidente da Câmara de Cuiabá, Paula Calil (PL).
Leia Mais em Momento MT: