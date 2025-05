Delegado afirma que fraudes em contratos dos consignados ocorreram na relação entre empresa e servidor Resultados preliminares das investigações da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) sobre os empréstimos consignados... Momento MT|Do R7 28/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 28/05/2025 - 20h56 ) twitter

Resultados preliminares das investigações da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) sobre os empréstimos consignados aos servidores estaduais apontam que as fraudes ocorreram no momento da oferta dos produtos, ainda dentro da relação entre a empresa e o servidor. Conforme o delegado Rogério Ferreira, titular da delegacia, não há indícios, até o momento, de envolvimento de servidores que atuam no Executivo Estadual. “O Portal do Consignado o servidor pode autorizar que aqueles dados sejam consultados por empresas, isso é uma opção do servidor. Se ele não autoriza não é consultado. Esse portal dos consignados não é gerido pelo estado”, garantiu o delegado. Para entender todos os detalhes dessa investigação e as implicações para os servidores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Vereador Rafael Yonekubo propõe criação da Feira da Lua Cuiabana inspirada em modelo de Goiânia

