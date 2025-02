Momento MT |Do R7

Demilson cobra multa de empresa responsável por obra pública com criadouro de mosquito 28/02/2025 Demilson cobra multa de empresa responsável por obra pública com criadouro de mosquito Da assessoria – Vereador Demilson...

28/02/2025 Demilson cobra multa de empresa responsável por obra pública com criadouro de mosquito Da assessoria – Vereador Demilson Nogueira O vereador Demilson Nogueira (PP) usou a tribuna para denunciar um foco de dengue e chikungunya na obra do túnel sob a Avenida Miguel Sutil, em frente à Rua Desembargador Trigo de Loureiro. A manifestação vem ao encontro da decisão da Prefeitura de Cuiabá de multar os proprietários de terrenos baldios com acúmulo de sujeira.

Para mais detalhes sobre essa importante questão de saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: