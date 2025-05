Momento MT |Do R7

Demilson Nogueira destinará R$ 300 mil para construção de abatedouro e defende valorização das feiras em Cuiabá Andressa Sales – Assessoria do vereador Demilson Nogueira Durante pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal, o vereador Demilson...

Andressa Sales – Assessoria do vereador Demilson Nogueira Durante pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal, o vereador Demilson Nogueira (PP) trouxe à tona preocupações relacionadas às feiras de bairro, em especial à Feira do Porto, destacando ações em andamento para fortalecer a agricultura familiar e garantir melhores condições de trabalho aos feirantes.

