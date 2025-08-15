Logo R7.com
Demilson Nogueira entrega título de Cidadão Cuiabano ao governador Tarcísio de Freitas

Momento MT|Do R7

Andressa Sales – Assessoria do vereador Demilson Nogueira O vereador Demilson Nogueira (PP) entregou, nesta sexta-feira (15), o título de Cidadão Cuiabano ao governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, em reconhecimento à sua trajetória e aos relevantes serviços prestados ao país. A homenagem ocorreu durante o Encontro Prosa Agro.

