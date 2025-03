Momento MT |Do R7

Demilson Nogueira pede cautela nas fiscalizações da Feira do Porto 12/03/2025 Demilson Nogueira pede cautela nas fiscalizações da Feira do Porto Da Assessoria – Vereador Demilson Nogueira O vereador...

O vereador Demilson Nogueira (PP) utilizou a tribuna da Câmara para manifestar sua opinião acerca das medidas mais recentes adotadas pela Prefeitura de Cuiabá, por meio das equipes de Vigilância Sanitária, que interditaram, na última sexta-feira (07/03), a sala de desossa na Feira do Mercado do Porto, onde os permissionários trabalham no setor de açougue.

Para saber mais sobre a posição do vereador e as implicações para os comerciantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: