Demilson Nogueira propõe mobilização para rever critérios de repasse do ICMS e evitar perdas bilionárias para Cuiabá Andressa Sales – Assessoria do vereador Demilson Nogueira O vereador Demilson Nogueira (PP) fez um alerta sobre as perdas que...

Andressa Sales – Assessoria do vereador Demilson Nogueira

O vereador Demilson Nogueira (PP) fez um alerta sobre as perdas que a capital mato-grossense vem sofrendo com a atual fórmula de distribuição do ICMS, aprovada pela Assembleia Legislativa. Segundo ele, a retirada do critério populacional do cálculo impacta diretamente a arrecadação da cidade, gerando uma perda estimada de R$ 250 milhões por ano — o que pode ultrapassar R$ 1 bilhão ao longo de uma gestão municipal.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: