Demilson Nogueira vai propor anteprojeto para criar Conselho Tutelar no Distrito da Guia Andressa Sales – assessoria vereador Demilson Nogueira O vereador Demilson Nogueira (PP) defendeu a criação de um novo Conselho... Momento MT|Do R7 22/05/2025 - 14h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h56 )

Andressa Sales – assessoria vereador Demilson Nogueira O vereador Demilson Nogueira (PP) defendeu a criação de um novo Conselho Tutelar no distrito de Nossa Senhora da Guia, com abrangência também para a região do Aguaçu. A proposta foi discutida em visita à juíza da Infância e Juventude, Dra. Gleide Bispo, com quem também tratou sobre o fortalecimento do programa Família Acolhedora.

