Demos o primeiro passo para resolver problema da água em Várzea Grande Enquanto não estiver completado o processo de concessão, a gestão Flávia/Tião continuará realizando os serviços necessários no DAE,... Momento MT|Do R7 22/05/2025 - 12h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Enquanto não estiver completado o processo de concessão, a gestão Flávia/Tião continuará realizando os serviços necessários no DAE, com investimentos e contenção de vazamentos. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), iniciou o processo de concessão privada do Departamento de Água e Esgoto (DAE), ao assinar o contrato com Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (Fipe). A empresa será responsável por fornecer estudo e auxiliar o Município na definição do melhor modelo para a licitação da prestação dos serviços públicos para universalização do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Secretaria de Planejamento fará orçamento com sugestões da população

Sorriso abre matrículas para alfabetização de jovens e adultos através do projeto Muxirum

Operações Lei Seca resultam em sete prisões por embriaguez e remoção de 46 veículos em Cuiabá