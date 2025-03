Denise Pessôa é eleita presidente da Comissão de Cultura A Comissão de Cultura da Câmara elegeu a deputada Denise Pessôa (PT-RS) como sua presidente para este ano. A eleição dos três vice-... Momento MT|Do R7 19/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h26 ) twitter

A Comissão de Cultura da Câmara elegeu a deputada Denise Pessôa (PT-RS) como sua presidente para este ano. A eleição dos três vice-presidentes do colegiado será feita em outro momento. A deputada disse que um dos grandes temas de discussão para 2025 será o Plano Nacional de Cultura. “Eu tenho conhecimento na área de patrimônio histórico, mas sei dos interesses de cada um. Então conto com o apoio de todos”, afirmou. Denise Pêssoa é arquiteta e está no seu primeiro mandato como deputada federal. Antes da Câmara, foi vereadora por quatro legislaturas em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Para mais detalhes sobre essa importante eleição e os planos da nova presidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Monitoramento de desastres naturais já cobre 60% da população, afirma ministra

