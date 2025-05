Dep. Faissal entregará honrarias, comendas e moções, na próxima terça dia 03 de junho A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizará no próximo dia 3 de junho, às 18h30, uma sessão solene no plenário da Casa... Momento MT|Do R7 30/05/2025 - 15h56 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h56 ) twitter

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizará no próximo dia 3 de junho, às 18h30, uma sessão solene no plenário da Casa para a entrega de comendas, títulos de cidadão mato-grossense e moções de aplauso. As homenagens são de autoria do deputado estadual Faissal Calil (Cidadania) e reconhecerá a contribuição de 48 personalidades e instituições em suas atuações em áreas como segurança pública, educação e meio ambiente no estado.

