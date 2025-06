Deputado Avallone destaca importância de congresso internacional em MT

O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, o deputado Carlos Avallone destacou a importância do ForestFire 2025, Congresso Internacional de Combate a Incêndios Florestais que segue até quarta-feira (18), no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. O evento é uma realização do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso e conta com diversos parceiros, incluindo a Assembleia Legislativa.

