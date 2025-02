Deputado Botelho viabiliza cirurgias de catarata em Poconé Foto: Vanderson Ferraz/Assessoria de Gabinete Em um momento histórico para a saúde pública de Poconé (104 km da capital), o Hospital... Momento MT|Do R7 04/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em um momento histórico para a saúde pública de Poconé (104 km da capital), o Hospital Geral Dr. Nicolau Fontanillas Fragelli realizou, nesta terça-feira (4), as primeiras 40 cirurgias de catarata de um projeto que promete transformar a vida de milhares de moradores. A iniciativa lançada hoje é fruto de emenda parlamentar de R$ 2,4 milhões do deputado estadual Eduardo Botelho (UB), em parceria com a Prefeitura de Poconé e o governo do estado, por meio do programa Fila Zero.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na saúde ocular da população no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Câmara de Cuiabá recebe quatro projetos de lei da Prefeitura

Homem que matou amigo em bar na Bahia é preso pela Polícia Civil em Confresa

Polícia Civil prende irmãs que extorquiram R$ 5,3 mil de vítima em Várzea Grande