Deputado Chico Guarnieri é homenageado pela Força Tática em Tangará da Serra

Momento MT

O deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) foi homenageado pela Polícia Militar com a medalha de “Mérito da Força Tática”. A entrega foi realizada durante a troca de Comando da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Força Tática de Tangará da Serra. O Tenente-Coronel PM, Osmário Cícero de Oliveira Júnior, passa para Comandante-Adjunto do 7º Comando Regional da Polícia Militar e o major PM, Diego Alves Furquim, assume a companhia tangaraense, responsável pelo policiamento também das cidades de Barra do Bugres, Porto Estrela, Denise, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Nova Olímpia e Sapezal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa homenagem!

