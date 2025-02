Deputado Chico Guarnieri pede manutenção da Rodovia do Peixe O deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) pediu a manutenção da Rodovia do Peixe, em Rondonópolis (212 km de Cuiabá). Vários trechos...

O deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) pediu a manutenção da Rodovia do Peixe, em Rondonópolis (212 km de Cuiabá). Vários trechos da MT-471 encontram-se interditados e alguns com risco de desabamento. A demanda chegou até o parlamentar pela vereadora de Rondonópolis, Kalynka Meirelles (PL), que relatou que as erosões na pista são resultado de condições precárias de drenagem. A estrutura local não suporta o alto volume de água vindo do Distrito Industrial e tem causado transtornos para a população.

